Хабаровск, 31 июля, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Истребитель Су-35, выполнявший учебно-тренировочный полет, потерпел крушение в Хабаровском крае. Об этом 31 июля сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа.

@mopictures Су-35

«В Хабаровском крае … произошел отказ двигателя на самолете Су-35С, — говорится в сообщении. — Летчик катапультировался».

По последним данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Комиссия Восточного военного округа уже проводит расследование данного инцидента.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.