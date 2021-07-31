Москва, , 17:01 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриана о том, что популярность неонацизма на Украине якобы не превышает среднюю в Евросоюзе.

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что во Франции сенатор Натали Гуле после посещения Киева направила запрос во французский МИД о популярности неонацизма на Украине. Натали гуле на Украине была шокирована тем, как по присмотром сторонников ультраправой идеологии украинских детей учат собирать автомат и призывают ехать убивать в Донбасс.

При этом глава французского МИД ответил, что уровень популярности неонацизма на Украине якобы не превышает уровень его популярности в Евросоюзе.

Захарова заявила, что шокирована таким ответом главы МИД Франции.

«Теперь шокирована уже я, потому что про батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) давно всем известно, а про то, что в Европе еще хуже, — нет», — заявила Захарова.

Из ответа Ле Дриана следует, что неонацизм для Евросоюза угрозой не является, но тогда уже возникают вопросы к международным организациям, таким как ОБСЕ.

Кроме того, Захарова отреагировала на вторую часть ответа Ле Дриана, согласно которой, приход к власти на Украине президента Владимира Зеленского якобы доказывает, что неонацизм на Украине отсутствует. Представитель МИД напомнила, что, в свое время, Гитлер пришел к власти демократическим путем.

«Эта часть ответа вызывает не только шок, но и смех. Хочется напомнить французским знатокам истории, что в одной из европейских стран в 1930-х годах XX века один человек пришел к власти самым что ни на есть демократическим путем. Тот самый, который потом завоевал пол-Франции, — об этом-то в Париже должны помнить. Трудно спорить, что при нем не было неонацизма — при нем был обыкновенный нацизм», — отметила представитель МИД России.