Деревня Алабино, Московская область, 31 июля, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел новые и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники Воздушно-десантных войск в рамках приуроченного ко дню ВДВ военно-спортивного праздника, организованного на полигоне «Алабино». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В числе представленной министру техники оказались десантируемый бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ», комплект автоматизированного управления«Завет-Д», 120-мм самоходно-артиллерийское орудие «Лотос», самоходно-артиллерийская установка «Дрок». Также была продемонстрирована доставка 82-мм миномета на системе «Юнкер-ОТ» в универсальной парашютно-грузовой обвязке, а также доставка специалиста, не имеющего парашютной подготовки на парашютной системе «Тандем-400».

Mil.ru ВДВ

Военные торжества и показ техники прошли в преддверии 91-й годовщины экспериментального десантирования подразделения 2 августа 1930 года под Воронежем, события, от которого ведут отсчёт своей истории Воздушно-десантные войска.