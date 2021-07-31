Москва, , 16:39 — REGNUM Заявление главы МИД Франции Жан-Ива ле Дриана о том, что популярность неонацизма на Украине не превышает среднюю по Европе, вызывают вопросы. Об этом 31 июля написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Теперь шокирована уже я, потому что про батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) давно всем известно, а про то, что в Европе еще хуже, — нет, — пишет Захарова. — И тут уже возникают вопросы не к Киеву, а к той части Европы, для которой неонацизм, выходит, не является угрозой».

По ее словам, эти вопросы должны задать в международных организациях, например в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Напомним, ранее французский сенатор Натали Гуле заявила, что во время визита в Киев она стала свидетелям того, как там открыто торгуют нацистской символикой, а также ведут запись добровольцев неонацистский полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В свою очередь на запрос Гуле глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что неонацисты действительно присутствуют на Украине, но они являются «маловлиятельными».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Киеве прошла церемония прощания с Орестом Васкулом — председателем Киевского краевого братства «ветеранов» ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и членом дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В церемонии приняли участие представители министерства обороны Украины, в частности почётный караул Отдельного президентского полка имени Богдана Хмельницкого.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский отметил, что к президенту страны Владимиру Зеленскому скоро можно будет обращаться не иначе как «фюрер».