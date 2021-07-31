Элиста, 31 июля, 2021, 16:32 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки подтверждено четыре случая смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 31 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии победить COVID-19 в Калмыкии не смогли 482 пациента.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии эпидемиологическая обстановка остаётся тяжёлой. Ежедневно выявляются более 100 носителей коронавируса.