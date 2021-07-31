Элиста, 31 июля, 2021, 16:29 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 118 человек, сообщает региональный оперштаб 31 июля. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, возросло до 819. В тяжёлом состоянии находятся 33 человека. Режим самоизоляции соблюдают 3 497 человек.

С начала пандемии в Калмыкии подтверждено 24 932 случая заражения коронавирусом, выздоровели 21 750 носителей инфекции.