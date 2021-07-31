Ханты-Мансийск, 31 июля, 2021, 16:25 — ИА Регнум. В столице Югры с 1 августа намечается транспортный коллапс. Работники ОАО «Ханты-Мансийское АТП» обратились с соответствующим заявлением к губернатору ХМАО НАталье Комаровой, опубликовав его в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Общественный транспорт

Около 100 водителей и обслуживающего персонала ОАО «Ханты-Мансийское АТП» попали под сокращение по причине решения властей «отдать контракт» по перевозкам пассажиров местному муниципальному дорожно-эксплуатационному предприятию (МДЭП).

«Условия контракта были таковы, что победителем конкурса мог быть только МДЭП. При таких обстоятельствах АТП вынуждено будет уволить практически весь штат сотрудников», — утверждают сотрудники АТП.

При этом они полагают, что новый перевозчик вряд ли с 1 августа сможет обеспечить бесперебойную работу, так как у МДЭП нет водительского состава, отсутствует система диспетчеризации, нет мощностей для сохранности и ремонта транспортных средств.

«Тем более, что МДЭП неудовлетворительно справляется со своими нынешними объёмами работ по обслуживанию дорог, уборки и вывозу снега», — добавляют водители и техники АТП.

Меж тем жители столицы Югры в комментариях к открытому письму сотрудников АТП выражают надежду, что с появлением нового перевозчика автобусы в городе будут ходить по расписанию, заработает наконец-то приложение по отслеживанию движения транспорта на которое потрачены бюджетные миллионы.

«В ДЭП приглашали водителей из АТП, но те не согласились, так как директор пообещал «оплачиваемый отпуск». Сколько водителей работало в АТП ровно столько же и требуется в ДЭП. Не вижу проблему перехода, тем более по приглашению», — написал в комментариях ханты-мансиец, знакомый с ситуацией.