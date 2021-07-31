Москва, 31 июля, 2021, 16:22 — ИА Регнум. 31-летний опорный полузащитник «Локомотива» и сборной Польши по футболу Гжегож Крыховяк покинет московский клуб. Футболист подписал трехлетнее соглашение с «Краснодаром». По контракту польский опорник будет получать более 3 миллионов евро за сезон. Об этом 31 июля сообщило издание «РБ Спорт». Сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро. При этом авторитетный портал transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

Алексей Колчин ИА REGNUM Даниэль Мискич против Гжегожа Крыховяка

Ранее сообщалось, что Гжегож Крыховяк уже попрощался с игроками «Локомотива».

В прошедшем сезоне Гжегож Крыховяк принял участие в 26-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Крыховяк перешел в «Локомотив» 3 июля 2019 года из «Пари Сен-Жермена» за 12 миллионов евро.