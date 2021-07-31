Москва, 31 июля, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Военные батальона почётного караула отдельного Комендантского преображенского полка Западного военного округа (ЗВО) примут участие в военном параде в Мехико, который посвящен Дню независимости Мексики. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба ЗВО.

Александр Куликов ИА REGNUM Военный оркестр

«Почётный караул покорит сердца мексиканцев (в Мехико), где состоится военный парад, посвящённый Дню независимости Мексики. В нем примут участие 30 военнослужащих», — говорится в сообщении.

В ЗВО уточнили, что это будет десятый опыт участия российских военнослужащих в мексиканских военных парадах. День независимости Мексики отмечается 16 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России сформирует в Западном военном округе порядка 20 новых соединений и воинских частей в качестве ответа на действия стран Североатлантического альянса.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, действия «западных коллег» разрушают систему безопасности в мире и вынуждают Россию принять меры адекватного противодействия.

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