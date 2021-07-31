Москва, 31 июля, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Завершение эксплуатации Международной космической станции планируется к 2028 году. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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Дальнейшая судьба МКС обсуждалась в Роскосмосе на заседании президиума научно-технического совета 31 июля. В заседании приняли участие представители ведущих научно-исследовательских и инженерных центров госкорпорации.

На совете главных конструкторов было проанализировано текущее состояние МКС. Эксперты определили, что после 2024 года появятся дополнительные риски эксплуатации станции в связи с устареванием значительной части оборудования.

«Кроме того, совет рекомендовал госкорпорации «Роскосмос» с целью исключения рисков, обусловленных техническим состоянием РС МКС, и планируемым к 2028 году завершением её эксплуатации, принять решение о начале технической проработки проектного облика новой орбитальной станции РОСС», — сообщили в Роскосмосе.

Проект новой российской орбитальной станции анонсировал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов в апреле текущего года. Первый этап развёртывания новой станции на орбите может начаться в 2025 году.