Москва, 31 июля, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 40 авиарейсов. Об этом в субботу, 31 июля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:02 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 24 рейса, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано семь авиарейсов, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» отменен один рейс, еще пять задержано.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 31 июля в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в столице составит +26…+28 °C.