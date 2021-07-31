Киев, 31 июля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Послом Украины в Турции назначен Василий Боднар. Соответствующий указ, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, опубликован на официальном сайте главы государства.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Назначить Боднара В.М. чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турецкой Республике», — отмечается в документе.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля глава Украины Владимир Зеленский представил Александра Павлюка в качестве нового командующего так называемой «Операцией объединённых сил».

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