Эдинбург, Великобритания, 31 июля, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Компания Orbital Marine Power ввела в эксплуатацию приливную электростанцию Orbital O2 мощностью 2 МВт. Об этом сообщает портал Electrek.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Начавшееся в 2019 году строительство электростанции Orbital O2 завершилось весной 2021 года. В апреле станция была перевезена к месту базирования у Оркнейских островов.

В июле станция успешно прошла проверки и была введена в эксплуатацию. В Orbital Marine сообщают, что приливные турбины вырабатывают достаточное количество энергии для снабжения около двух тысяч домов.

Ожидается, что электростанция Orbital O2 проработает не менее 15 лет. Использование этой системы позволит компенсировать примерно 2 200 тонн выбросов углекислого газа в год.

Проект Orbital O2 был реализован при финансовой поддержке правительства Шотландии и Европейского Союза. В Orbital Marine Power рассчитывают в дальнейшем добиться коммерческой эффективности приливных электростанций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года правительство Дании представило планы по созданию искусственного острова в Северном море для размещения на нём ветряной электростанции.