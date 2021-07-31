Красноярск, 31 июля, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Владикавказский футбольный клуб «Алания» нанес поражение с разгромным нулевым счетом красноярской команде «Енисей» в матче четвертого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на поле красноярского стадиона «Центральный» и закончилась в пользу гостей со счетом 0:3.

Голами в составе победителей отметились полузащитники Хетаг Хосонов (42-я минута), Алан Хабалов (57-я) и Батраз Гурциев (90-я).

Отметим, в следующем матче «Енисей» 8 августа на выезде встретится с ивановской командой «Текстильщик», а «Алания» в этот же день примет у себя краснодарскую «Кубань».