Краснодар, 31 июля, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Польский полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Гжегож Крыховяк подписал контракт с командой «Краснодар». Об этом 31 июля сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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При этом ранее стало известно, что у 31-летнего футболиста было четыре предложения от разных клубов, однако игрок принял именно предложение «Краснодара».

Отметим, Гжегож Крыховяк играет в составе «Локомотива» с 2018 года и в прошлом сезоне сыграл за свой клуб в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, отметившись в них девятью забитыми мячами тремя голевыми пасами.