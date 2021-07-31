Москва, 31 июля, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Экипаж Международной космической станции завершил интеграцию нового модуля «Наука» в состав российского сегмента. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

Фото космонавта Роскосмоса Олега Новицкого roscosmos.ru Многоцелевой лабораторный модуль «Наука»

Последними операциями по включению нового модуля в состав станции стали очистка и взятие проб воздуха. Анализ проб показал, что воздух соответствует требуемым параметрам.

«Поздравляю! МЛМ [многофункциональный лабораторный модуль] интегрирован в состав российского сегмента МКС», — сообщил Рогозин.

Ракета-носитель с первым за 11 лет новым российским модулем МКС стартовала с космодрома «Байконур» 21 июля. После нескольких коррекций орбиты 29 июля модуль был состыкован с российским сегментом станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил коллектив Роскосмоса с успешной стыковкой модуля «Наука» с МКС.