Москва, 31 июля, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Решение о переносе из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации домашних матчей национальной и молодежной сборных России по футболу с национальными командами Мальты из Волгограда и Саранска в Москву принял Российский футбольный союз (РФС). Об этом 31 июля сообщает пресс-служба РФС.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«В связи с текущей эпидемиологической ситуацией РФС принял решение перенести домашние матчи национальной и молодежной сборных России из Волгограда и Саранска 7 сентября в Москву», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что РФС сообщит о стадионах, на которых будут проводиться указанные матчи, дополнительно.

«Мы надеемся, что вскоре ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, и болельщики в регионах в ближайшее время снова увидят матчи сборных», — добавляется в сообщении.

Отметим, в сентябре текущего года сборная России по футболу должна провести три матча в рамках отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 года: со сборной Хорватии (1 сентября в Москве), со сборной Кипра (4 сентября в Никосии) и со сборной Мальты, который должен был пройти 7 сентября в Волгограде.