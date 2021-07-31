Ферзиково, Калужская область, 31 июля, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Столкновение грузового автомобиля и пассажирского поезда произошло на железнодорожном переезде вблизи деревни Козловка Ферзиковского района Калужской области 31 июля в 12:40. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.mchs.gov.ru Трагедия на железнодорожном переезде

По предварительной информации, водитель, 1969 года рождения, за рулем автомашины Scania, пересекал железнодорожный путь, где столкнулся с поездом, который двигался по маршруту «Ейск-Москва». В результате дорожного происшествия водитель цементовоза погиб до приезда медицинской бригады. Пассажирам поезда медицинская помощь была оказана на месте. Пассажиры поезда эвакуированы. Сейчас их доставляют на вокзал для пересадки.

Железнодорожный переезд оборудован автоматической светофорной сигнализацией. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулировочные функции.