Верхнеуральск, Челябинская область, 31 июля, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Верхнеуральском районе Челябинской области задержана группа браконьеров. Об этом сообщил журналистам замминистра экологии региона Виталий Безруков.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Браконьеры

31 июля группировка была замечена в Карагайском заказнике. Ответственный сотрудник решил их задержать, но те попытались скрыться. Как бы то ни было, уйти далеко им не удалось.

Нарушители пытались давить на сотрудника. Идут следственные действия.