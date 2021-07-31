Калуга, 31 июля, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Поезд дальнего следования «Ейск — Москва» столкнулся с грузовым автомобилем в Калужской области. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Поезд

Сообщается, что авария с участием грузового автомобиля произошла в Ферзиковском районе Калужской области. Пассажирский поезд следовал по маршруту «Ейск — Москва». Авария произошла на железнодорожном переезде в четырех километрах от населенного пункта Ферзиково. Железнодорожный состав протаранил цементовоз, водитель грузовика погиб.

В поезде никто не пострадал. Проводится эвакуация пассажиров — их доставляют на близлежащие вокзалы. Администрация железной дороги поможет всем добраться до пунктов назначения.