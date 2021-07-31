Москва, 31 июля, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Количество заявлений в связи с угоном автомобилей, застрахованных по КАСКО, в первом полугодии 2021 года снизилось на 40% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба компании «Росгосстрах».

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Страхование

Представитель «Росгосстраха» Ольга Асташкина отметила, что на снижение числа обращений в связи с угонами авто повлияли ограничения, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции. Она добавила, что такое резкое снижение носит временный характер — ожидается, что статистика изменится после отмены ограничений.

В «Росгосстрахе» отметили, что лидером по числу заявлений об угонах стали Санкт-Петербург и Ленинградская область. Самыми популярными среди угонщиков авто оказались модели Hyundai Tucson, Kia Sorento Prime, Lexus RX, Toyota Camry и Mitsubishi Outlander.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в МВД России заявили, что самыми часто угоняемыми автомобилями в Москве в 2021 году стали модели марок Hyundai, ВАЗ и KIA.