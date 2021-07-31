Самара, 31 июля, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Полковник МВД, обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы в Самарской области, частично признал свою вину. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает Главное следственное управление СК России по Самарской области.

Sledcom.ru Следственный комитет

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело 15-летней школьницы с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Позднее был задержан подозреваемый — полковник полиции. 30 июля он был уволен со службы.

По версии следствия, полковник полиции просто сбил девушку на автомобиле, при этом потерпевшая была жива. Тогда он добил её ножом и скрылся с места происшествия.

Есть и другая версия, согласно которой, между жертвой и полковником полиции были близкие отношения и он убил её, опасаясь огласки. Но в СК эту версию опровергают.