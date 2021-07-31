Лиссабон, 31 июля, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Болельщики лиссабонского футбольного клуба «Бенфика» не будут присутствовать на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (ЛЧ) с московской командой «Спартак», который пройдет в российской столице. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе португальской команды.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Болельщики

«На матче против «Спартака» не будет болельщиков «Бенфики», только персонал», — приводит сообщение пресс-службы лиссабонской команды ТАСС в ответ на запрос о возможности присутствия болельщиков из Португалии на матче в Москве.

Отметим, матч квалификационного раунда Лиги чемпионов с участием «Бенфики» и московского «Спартака» пройдет 4 августа в Москве на поле «Открытие банк арены» и начнётся в 20:00 мск. Ответная игра состоится 10 августа в Лиссабоне на стадионе «Да Луж».