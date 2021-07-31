Киев, 31 июля, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины заявила, что в настоящий момент «обеспечивает безопасность» бывшего судьи Николая Чауса, которого накануне нашли в Винницкой области страны.

Ssu.gov.ua СБУ

Соответствующий комментарий пресс-службы ведомства обнародован 31 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, следователи спецслужбы уже допросили бывшего судью.

«Следователи… получили от Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий. В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности», — говорится в заявлении.

СБУ подчеркивает, что сейчас Чаусу оказывается медицинская помощь, при этом спецслужбы «принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств похищения экс-судьи, лишения его свободы и установления лиц, которые это совершили».

Напомним, что накануне Чаус сам пришел в сельсовет одного из сел Винницкой области и «сдался», после чего его оперативно вывезли сотрудники СБУ. При этом на бывшего судью претендует еще одно силовое ведомство — национальное антикоррупционное бюро Украины — детективы которого пробовали силой «отбить» задержанного.

На Украине Чауса подозревают в том, что в августе 2016 года он получил взятку в 150 тысяч долларов за принятие нужного решения по делу о торговле наркотиками. Экс-судья скрывался от следствия в Молдавии, но весной нынешнего года при загадочных обстоятельствах был похищен оттуда.