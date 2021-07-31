Французские дзюдоисты победили Японию в командном миксте в финале ОИ
Токио, 31 июля, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Сборная Франции по дзюдо победила команду Японии в смешанном командном турнире в финале летних Олимпийских игр (ОИ) в Токио, став обладательницей золотых наград соревнований. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Дзюдо
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В финальных поединках французские спортсмены одержали верх над японцами со счетом 1:4.
При этом смешанная команда России проиграла сборной Израиля со счетом 4:1 в противостоянии за бронзовую награду Игр.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские дзюдоисты проиграли сборной Японии в полуфинале турнира в смешанных командах на Олимпиаде.