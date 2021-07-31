Москва, 31 июля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Число умерших от последствий коронавирусной инфекции в России за июль 2021 года превысило показатели июня и стало максимальным за весь период пандемии. Это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Напомним, что федеральный оперативный штаб ежедневно предоставляет статистику по коронавирусу в России. Сообщается суточный прирост числа случаев заражения, количество смертей от последствий COVID-19 за сутки, а также число выздоровевших. Кроме того, дается статистика прироста зараженных по регионам России.

Согласно данным оперативного штаба, с 1 по 31 июля в России от последствий коронавирусной инфекции скончались 23 349 человек. Это максимальный месячный показатель за весь период пандемии. Предыдущий максимум — 17 124 смерти от последствий COVID-19 — был зафиксирован в декабре 2020 года.

Стоит отметить, что летальность коронавирусной инфекции практически не изменилась — в июле она составила 3,11%, а в июне — 3,1%. За весь период пандемии летальность ковида составила 2,53%.

При этом данные оперативного штаба нельзя назвать полными, в них учитываются только те смерти, при которых коронавирусная инфекция была основной причиной смерти, и это было оперативно подтверждено.