Рим, 31 июля, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Представители России и Италии достигли договорённости о проведении перекрёстного Года музеев в 2021—2022 годах. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова агентству ТАСС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей Москвы

Министр напомнила, что Россию и Италию связывают многочисленные культурные проекты. Она отметила, что именно музеи лежат в основе культурного взаимодействия двух стран.

Любимова рассказала о достигнутой договорённости по проведению перекрёстного года Музеев. Она отметила, что в рамках этого проекта российская сторона планирует организовать более 30 мероприятий.

Официальное открытие Года музеев запланировано на сентябрь текущего года. Ожидается, что программа будет открыта на российско-итальянском музейном саммите в Милане.

«В непростой глобальной обстановке именно сфера культуры становится мощнейшим объединяющим началом», — подчеркнула министр культуры.