Амстердам, 31 июля, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Футболист команды из Амстердама «Аякс» Ноа Гессер погиб в возрасте 16 лет. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба команды.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

Уточняется, что 16-летний игрок академии «Аякса» вместе со своим братом 30 июля попал в дорожно-транспортное происшествие, когда автомобиль, в котором находился футболист, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с такси.

При этом отмечается, что водитель такси после аварии попал в больницу, а 18-летний брат футболиста также погиб. Кроме того, добавляется, что товарищеские матчи команд «Аякса» из-за этого трагического происшествия будут начинаться с минуты молчания.

Отметим, Ноа Гессер перешел в «Аякс» в 2018 году из любительского клуба «Альфенс Бойс». Он играл за юношеский состав амстердамской команды на позиции форварда.