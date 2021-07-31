Киев, 31 июля, 2021, 14:03 — ИА Регнум. На Украине очередной политический скандал — бывший секретарь Совнацбеза Александр Данилюк подрался с экс-министром экономики и действующим советником главы офиса президента Тимофеем Миловановым.

Kmu.gov.ua Тимофей Милованов

Как сообщают украинские СМИ, драка произошла 30 июня на праздновании дня рождения Данилюка. Отмечается, что сначала бывшие чиновники долго общались наедине на повышенных тонах, а потом перепалка переросла в драку. По данным прессы, бывший секретарь СНБО первым ударил советника главы офиса Зеленского, назвав его при этом «подонком», и разбил ему бровь.

СМИ предполагают — причиной конфликта было то, что конкурсная комиссия под руководством Милованова не допустила Данилюкак конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности.

Экс-министр экономики уже подтвердил факт драки через социальные сети, назвав при этом своего оппонента «неадекватным».

»Кандидат говорит, что он — реформатор, что на комиссию оказывали давление, чтобы его отстранить. А на самом деле давление оказывает сам реформатор. И тогда это не реформатор, а гопник. Так делали в 90-х. Били чиновников, когда они принимали «не те» решения», — заявил советник главы офиса Зеленского.

ИА REGNUM отмечает, что в полиции инцидент не комментировали и сейчас неизвестно, обращался ли кто-то из участников конфликта к правоохранителям.