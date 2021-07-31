Киев, 31 июля, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявляет, что и суд первой инстанции, и Киевский апелляционный суд должны были рассмотреть связь между обвинениями в совершении особо тяжких преступлений и доказанностью материалов подозрения, а вместо этого необоснованные обвинения превратились в необоснованное применение меры пресечения, которая ко всему прочему была продлена.

Zagittya.com.ua Виктор Медведчук

Об этом он заявил журналистам после того, как апелляционный суд оставил без изменений решение о продлении оппозиционному политику домашнего ареста до сентября, передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля.

Медведчук подчеркнул, что за громкими статями обвинения нет ни признаков преступления, ни доказательств его совершения.

«Потому что нет ни признаков преступлений, предусмотренных статьями УК, нет выполнения тех требований, которые предъявляются Уголовным процессуальным кодексом и Конституцией к допустимости этих доказательств. Такими доказательствами обвинение сегодня не располагает, именно доказательствами, которые бы подтверждали то подозрение, которое подписано генпрокурором, в обвинении в тяжких преступлениях», — отметил лидер ОПЗЖ.

По его словам, результатом рассмотрения апелляции стало то, что необоснованные обвинения превратились в необоснованное применение меры пресечения, которую еще и продлили, и это при отсутствии реальных допустимых доказательств.

ИА REGNUM напоминает, что офис генерального прокурора обвиняет лидера ОПЗЖ в государственной измене. Медведчук был помещен под домашний арест по решению суда еще 13 мая и должен будет находиться в таком режиме как минимум до 7 сентября.