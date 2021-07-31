Вашингтон, 31 июля, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Крупные акционеры Alphabet — холдинга, в который входит Google — Ларри Пейдж и Сергей Брин продали акции компании на общую сумму более $1 млрд за несколько месяцев 2021 года. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Shawn Collins Google

Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж начали распродажу акций компании в мае текущего года. К июлю они продали крупные пакеты акций на общую сумму около $1,07 млрд. Общий объём продаж Брина превысил $610 млн, Пейджа — $426 млн.

Отмечается, что продажа акций проводилась в соответствии с ранее объявленными торговыми планами. До этого Брин и Пейдж распродавали свои акции Google в 2017 году.

Ларри Пейдж и Сергей Брин основали компанию Google в 1998 году. В 2015 году была проведена реорганизация Google в холдинг Alphabet, Пейдж занял пост генерального директора холдинга, Брин — президента.

В 2019 году Брин и Пейдж оставили руководящие должности в Alphabet. Должность генерального директора получил Сундар Пичаи, должность президента холдинга была упразднена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2020 год рыночная капитализация Alphabet выросла на $268 млрд.