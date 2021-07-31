Лидс, Великобритания, 31 июля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лидс» заключил контракт с голкипером команды «Волеренга» из Осло Кристоффером Классоном. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба клуба из Лидса.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Уточняется, что соглашение между руководством английской команды и 20-летним норвежским футболистом рассчитано до лета 2025 года.

Отметим, в прошлом сезоне Кристоффер Классон сыграл в составе «Волеренги» в 14 матчах норвежского футбольного чемпионата и две встречи из них провел «на ноль».