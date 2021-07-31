На Украине «потеряли» 17 тыс. километров газопровода
Киев, 31 июля, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Украина «потеряла» почти 17 тысяч километров газораспределительных сетей, заявил на брифинге 30 июля секретарь Совнацбеза страны Алексей Данилов.
Силовик уточнил, что 16,2 тыс. километров газораспределительных сетей «странным образом» перешли в частную собственность. Данилов добавил, что СНБО намерен заняться этим вопросом.
Кроме того, в Совнацбезе недовольны тем, что одна из компаний, которая непосредственно имеет отношение к бизнесмену Дмитрию Фирташу, владеет 70% облгазов Украины.
«Мы и этим вопросом будем заниматься… В частности, дадим поручение правительству, чтобы проверяло соблюдение законодательства», — отметил Данилов.
ИА REGNUM напоминает, что в июне СНБО Украины ввел санкции против олигарха Дмитрия Фирташа. Тогда Данилов заявил, что введен «полный комплект» санкций, предусматривающий максимальные ограничения. Фирташу вменяются в вину поставки сырья с принадлежащих ему титановых предприятий на военные предприятия Российской Федерации.