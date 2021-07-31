Киев, 31 июля, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Украина «потеряла» почти 17 тысяч километров газораспределительных сетей, заявил на брифинге 30 июля секретарь Совнацбеза страны Алексей Данилов.

Utg.ua Украинская ГТС

Силовик уточнил, что 16,2 тыс. километров газораспределительных сетей «странным образом» перешли в частную собственность. Данилов добавил, что СНБО намерен заняться этим вопросом.

Кроме того, в Совнацбезе недовольны тем, что одна из компаний, которая непосредственно имеет отношение к бизнесмену Дмитрию Фирташу, владеет 70% облгазов Украины.

«Мы и этим вопросом будем заниматься… В частности, дадим поручение правительству, чтобы проверяло соблюдение законодательства», — отметил Данилов.

ИА REGNUM напоминает, что в июне СНБО Украины ввел санкции против олигарха Дмитрия Фирташа. Тогда Данилов заявил, что введен «полный комплект» санкций, предусматривающий максимальные ограничения. Фирташу вменяются в вину поставки сырья с принадлежащих ему титановых предприятий на военные предприятия Российской Федерации.