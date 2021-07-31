Санкт-Петербург, 31 июля, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Несколько участников массовой драки у гостиницы «Белые ночи» в Невском районе Санкт-Петербурга привлекли к административной ответственности, еще двоих отправили под арест. Об этом 31 июля сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Арест

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 28 июля у дома 54 лит. А по проспекту Большевиков, где располагается гостиница «Белые ночи», произошла массовая драка. Прибывшие на место событий сотрудники полиции задержали восемь человек, которых доставили в отдел. Также правоохранительные органы провели проверку и, как уточнили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу, в результате нее 166 постояльцев гостиницы были привлечены к административной ответственности за различные правонарушения. При этом 33 правонарушителя по ходатайству полиции получили наказание в виде административного ареста сроком до двух недель.

Невский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Хушкадама Алимшоева, Окимшо Азизбекова, Бахрома Бахтиева, Шамса Акелова, Назарали Аюбова, Зайниддина Вохидова за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.3. КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии РФ).

Как уточнили в ОПС, все шесть задержанных оказали неповиновение сотрудникам полиции — на неоднократные требования о предоставлении документов, категорически отказывались предоставлять их, а также проследовать в патрульный автомобиль.

«Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на десять суток всем, кроме Алимшоева. Алимшоеву — 13 суток», — добавили в суде.

Также за хулиганство с применением оружия были помещены под стражу до 27 сентября еще два участника драки — Гуласар Азимшоев и Амир Азизмамадов.