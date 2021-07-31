Ханты-Мансийск, 31 июля, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Югре по подозрению в поджоге двухэтажного жилого дома задержана 43-летняя жительница Нефтеюганска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Ada Be Пожар в доме

Сигнал о поджоге 24-квартирного дома в седьмом микрорайоне Нефтеюганска поступил ночью 27 июня. К прибытию пожарных дом был полностью охвачен огнём. Из здания эвакуировали 50 человек, в том числе 15 детей. Пострадавших нет.

По подозрению в поджоге дома задержана местная жительница, которая, по её признанию, совершила поджог из хулиганских побуждений. Кроме того, она покушалась на поджог другого дома.

В отношении подозреваемой возбуждены два уголовных дела по фактам умышленного уничтожения имущества и покушения на умышленное уничтожение имущества.