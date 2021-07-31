Иваново, 31 июля, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Третий российский фестиваль телесериалов «Пилот» пройдёт в Иваново с 10 по 12 сентября 2021 года. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Twitter.comivanovoobl Фестиваль телесериалов Пилот

Фестиваль «Пилот» должен был пройти в конце июня текущего года. Организаторы смотра были вынуждены перенести мероприятие из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

«Мы очень рады, что фестиваль все-таки состоится в этом году. Сериалы сейчас — самый актуальный контент, который востребован не только у нас, но и во всем мире. А наш фестиваль отражает главные события в сериальной индустрии», — отметил президент фестиваля, кинорежиссёр Валерий Тодоровский.

На фестиваля «Пилот» проходят показы пилотных и первых эпизодов новых сериалов для телевидения и цифровых платформ. В основной конкурс 2021 года вошло 15 новых российских сериалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, результаты исследования компании YouScan показали, что весной 2021 года жители России наиболее активно обсуждали в социальных сетях сериалы «Вампиры средней полосы», «Угрюм-река» и «Пищеблок».