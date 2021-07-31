31 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 14:36 — REGNUM Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс страны в Евросоюз и НАТО, а также противодействие «агрессивной российской политике», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 31 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Гопак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"На Украине нужно ввести официальный праздник — День сурка. Они же в постоянном цикле живут, и каждый раз думают, что что-то новое придумали и утвердили», — отмечает Золотой М.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинская элита делает всё, чтобы запутать всех окружающих с целью не исполнять требования Минских соглашений.

«Жажда халявного бабла вынуждает идиотов придумывать всё более новые и всё более изощрённые формы достижения своей цели. А ведь надо-то всего лишь выполнить требования Минских соглашений», — указывает Иван Д.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия не может бросить своих людей на Украине в беде, поэтому планы Киева обречены на провал.

«Очень хочется сказать? «Да и чёрт с ней, с этой Украиной, давайте от неё отвяжемся насовсем». Только проблема в том, что «Украина» состоит из русских земель и населена русскими людьми. Оставить всё это на растерзание кучке фашистов — это историческое преступление, как если бы всю великую немецкую нацию назвали бы гитлеровцами и признали бы «гитлеровцев» нацией, имеющей право на историческое существование», — поделился своим мнением Дмитрий Б.

Часть людей считает, что украинские власти пытаются клянчить деньги на Западе, прикрываясь надуманной российской угрозой.

«Первые пятнадцать лет ничего не делали и тут поняли, что и не смогут подняться без вливаний со стороны. Теперь придумали отмазку в виде «российской угрозы»! Ну это, конечно, лёгкий путь, но совершенно недостойный», — считает Лидия Б.

Москали виноваты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что Украина всем уже попросту осточертела, поэтому навязчивость отдаляет их от Европы.

«Они вроде как, по сути, ничего и не меняли. Чем громче они про это будут орать, тем меньше шансов, что они вообще куда-то попадут», — предполагает Алексей Б.

Отдельные комментаторы отмечают, что народу Украины пора взять ситуацию под собственный контроль, иначе их будущее рисуется мрачными тонами.

«Надо украинцам понять, что их власти придумают что угодно, чтобы разделить братский народ с Россией, но их жизнь от этого точно никак не улучшится. Пора уже снять эти жовто-блакытные очки и прозреть», — пишет Иван Е.

Напомним, 30 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на пресс-конференции, что СНБО Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс страны в Евросоюз и НАТО, а также противодействие «агрессивной российской политике».