31 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление политолога Елены Дьяченко о том, что Украина рискует в противостоянии с Россией потерять государственность.

Оксана Переможенко, , 14:44 — REGNUM Украина рискует в противостоянии с Россией потерять государственность. Об этом 30 июля в эфире телеканала «Наш» заявила украинский политолог Елена Дьяченко, комментируя стратегию внешней политики, утвержденную Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается… внешней доктрины, я так понимаю, что была принята… та стратегия национальной безопасности, частью которой был внешний вектор… Задача противостояния Российской Федерации и задача сохранения украинской государственности — они могут войти в противоречие, мы можем так допротивостояться Российской Федерации, что потерять государственность… Ни одно из государств — членов альянса (НАТО — О. П.) не зафиксировало в качестве своей внешней доктрины цель противостоять Российской Федерации. Даже сам альянс продолжает контакты с Россией. Все-таки их общая цель — это избежание конфликта, а не разгорание. Поэтому мы здесь еще и с НАТО входим в конфликт с его целями…» — отметила эксперт.

Отметим, в соответствии стратегии, утвержденной СНБО Украины, подтверждается приоритет на вхождение страны в ЕС и НАТО. Одним из направлений стратегии указано противодействие «агрессивной политике» России.

Заявление политолога обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что Украина уже утратила государственность и ей стоило бы вместо противостояния переключиться на сотрудничество в своих интересах.

«Как можно потерять то, что уже утеряно?» — спросил Адыг в Европе.

Флаг Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как вообще можно потерять то, что никогда не принадлежало им?» — задался также вопросом _ Uncle_ Bob_.

«Вместо задач противостоять кому-то в интересах третьих стран выгоднее заниматься сотрудничеством в своих интересах», — написал Вячеслав К.

«А наши керманычи (правители — О. П.) хоть читали конституцию? Они же действуют по инструкциям Запада… Но даже Запад стал опасаться такого «рвения…» — отметил Yuriy.

«Сейчас в сторону Украины российские ракеты не направлены, но как только вы вступите в НАТО и на вашей территории будут расположены ракетные комплексы блока — всё, вы на прицеле. Но речи Арахамии о желании помахать ядерной дубиной и пошантажировать весь мир, не думаю, что будут способствовать вашему приёму в члены блока», — добавил George G.

Российский ракетный комплекс «Искандер» Mil.ru

«Вы уже втратылы крайыну (потеряли страну — О. П.). Вы уже давно колония», — пишет FirstName LastName.

«Потеряете, потеряете. Это очевидно. Вопрос лишь во времени. Сколько ещё людям мучиться?» — задался вопросом читатель под псевдонимом за 101-м километром.

«Возвращайтесь в родную гавань. Вас там накормят, обогреют и переобуют», — призвал Alex G.

«А долги? Опять на Россию? Нет уж, всё сами, сами…» — ответил ему Ноlу Divеr.

«А у гавани спросили, нужны ли вы ей? Потом опять нож в спину сунете?» — подытожил Вячеслав Анатольевич.

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