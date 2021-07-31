Париж, 31 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Французская компания Arianespace провела успешный запуск ракеты-носителя Ariane 5 с телекоммуникационными спутниками с космодрома «Куру» во Французской Гвиане. Об этом сообщает пресс-служба Arianespace.

Tieum512 Рокета Ariane 5

В результате запуска на околоземную орбиту были доставлены спутники Star One D2 и EUTELSAT QUANTUM. Первый из этих аппаратов будет эксплуатироваться бразильской компанией Embratel. Он позволит расширить покрытие широкополосной связи Embratel новыми регионами Центральной и Южной Америки.

Второй выведенный на орбиту спутник разработан Европейским космическим агентством, оператором Eutelsat и оборонно-космическим подразделением Airbus. Спутник EUTELSAT QUANTUM является уникальным космическим аппаратом, который может перенастраиваться для решения разных задач с помощью специального программного обеспечения.

Этот старт стал первым пуском ракет-носителей Ariane 5 в 2021 году. Ракеты Ariane 5 производятся Европейским космическим агентством для выведения на околоземную орбиту тяжёлой полезной нагрузки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на ноябрь текущего года с космодрома «Куру» запланирован запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» со спутниками европейской навигационной системы Galileo.