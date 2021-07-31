Обнинск, Калужская область, 31 июля, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области 31 июля в Музее истории города к 80-летнему юбилею Почётного ветерана Обнинска вице-адмирала Олега Фалеева открылась выставка «Морская душа», сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы выставки.

Иллюстрация музея истории города Обнинска Афиша выставки «Морская душа»

На выставке в музейном зале «Обнинск — город науки» представлены документы, фотографии, личные вещи, реликвии из фондов Музея истории города Обнинска, музея Учебного центра имени Л.Г.Осипенко, из домашнего архива Олега Фалеева. Экспонаты рассказывают о жизненном пути заслуженного моряка, начиная с детских лет до периода становления командира-подводника, начальника штаба Тихоокеанского флота.

С 1997 года вице-адмирал Фалеев живет в Обнинске, преподает в Учебном центре имени Л.Г. Осипенко. Прославленный военный моряк известен в Обнинске как активный общественный деятель, председатель Калужского Морского собрания. С 2003 года он вице-президент Ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ и моряков-подводников. При активном участии вице-адмирала Фалеева в Обнинске установлен памятник «Первопроходцам атомного подводного флота», организованы морские кадетские классы, открыта памятная доска русскому флотоводцу адмиралу Д. Н. Сенявину. В 2020 году вице-адмирал Олег Фалеев удостоен звания лауреата конкурса «Человек года» за возобновление шефства города Обнинска над атомной подводной лодкой Северного флота «Обнинск».