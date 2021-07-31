31 июля 2021 | Время чтения 9 мин

Владимир Павленко, , 13:40 — REGNUM



Состоялся визит в Индию госсекретаря США Энтони Блинкена, куда шеф вашингтонской дипломатии прибыл из Кувейта. Статус визита в Дели — официальный, и Индия — вторая вслед за Кувейтом страна, куда Блинкен совершил подобный визит в должности главы Госдепа; этим подчеркивается особая важность Индии в системе внешнеполитических приоритетов США. Почему? Перепугавшись быстрого развития Китая и его сближения с Россией — против такого альянса еще четверть века назад предостерегал Бжезинский, Вашингтон бросился искать «сдержки и противовесы» тенденциям, которые, заметим, сам многократно ускорил своим авантюристическим поведением. Очень быстро выяснилось, что страны АСЕАН на противовес Китаю не тянут; кроме того, в них самих сильны антиамериканские настроения, продиктованные агрессией США против вьетнамского народа в 60-х годах прошлого века. И доверия к Вашингтону за эти годы не прибавилось. А Индия тесно связана с Россией многочисленными совместными проектами, в том числе в сфере обороны и технологий. Американские стратеги из кожи вылезли вон, чтобы индийскую политику развернуть, используя для этого сохраняющиеся пограничные противоречия этой страны с Китаем, а также с Пакистаном. Однако отрыва Дели от Москвы это все равно не вызвало; США — четвертый по значимости партнер Индии в сфере военно-технического сотрудничества, а Москва как была, так и остается первым. Кроме того, власти Дели присоединились к ШОС, чем дали понять, что система евразийской коллективной безопасности для них превыше участия в так называемом индо-тихоокеанском партнерстве, в которое пентагоновские стратеги, ради вовлечения Индии, в своих концептуальных разработках переформатировали и объединили два разных соседних региона — АТР и южно-азиатский.

В Дели госсекретарь США провел переговоры с главой индийского МИД Субраманиямом Джайшанкаром, советником премьер-министра по национальной безопасности Аджитом Довалом, а также был принят премьером Нарендрой Моди. Тематика диалога, если ее сгруппировать по обсуждавшимся вопросам, включает три основных блока: стратегические вопросы в сфере безопасности, обороны, то есть, грубо говоря, военная интеграция против Китая. Кроме того, экономика и технологии, сотрудничеству в которых отводится задача выработки долгосрочных мер, способных вывести двусторонние отношения на новый уровень. Еще ситуация в Афганистане, а также права человека в Индии. Последний пункт — проблема, ибо разыгрывая «индийскую карту» против Китая и предлагая Дели активизировать участие в Quad — «Четырехстороннем диалоге по безопасности» под эгидой США и с участием еще и Японии с Австралией, Блинкен наступает индийцам на «мозоль», вызывая встречную негативную реакцию. Она последовала: госсеку указали на сомнительность манеры «некоторых западных стран» использовать правозащитную тему как «орудие дипломатии». Зачем это американцам, если они рассчитывают на антикитайское сближение с Дели? Очень просто: новая администрация США сама загнала себя в узкие идеологические рамки, заявив тему прав человека как принцип внешней политики. Хочешь не хочешь, приходится ее поднимать, даже в ущерб себе, сокращая собственное пространство маневра. Это цена «мессианского» самомнения, за которое приходится платить. Даже если подобный «мессианизм» вызывает смех вопиющим несоответствием слов делам.

Визит в Индию госсекретаря США Энтони Блинкена In.usembassy.gov

Нынешний раунд американо-индийских контактов для Джо Байдена и его администрации — уже второй; первый состоялся в марте, когда лидеры двух стран принимали участие в виртуальном саммите Quad. Тогда он прошел на фоне невиданной активности американской дипломатии и лично госсекретаря Блинкена и министра обороны Ллойда Остина, которые челноками сновали между Токио и Сеулом. Саммит Quad потребовался США для усиления переговорных позиций перед американо-китайской встречей в Анкоридже (Аляска), прошедшей в конце второй декады марта. План завершился провалом: все свои задачи США тогда решили только с Японией, а Южная Корея занимать антикитайскую позицию отказалась. Недостаточность поддержки со стороны сателлитов Блинкен и второй американский переговорщик — советник по национальной безопасности Джейк Салливан — попытались на аляскинских переговорах компенсировать нахрапистой агрессивностью. Но получили впечатляющий отлуп китайских участников — руководителя международной комиссии ЦК КПК Ян Цзечи и главы МИД Ван И. В процессе подготовки к Анкориджу шеф Пентагона Остин побывал и в Дели. Там он склонял своего коллегу Раджнатха Сингха прекратить закупки российских вооружений, а также активизировать участие в «индо-тихоокеанской» стратегии Вашингтона, как раз, напомним, и придуманной для вовлечения Индии в противостояние США с Китаем. Сейчас глава американского минобороны тоже сложа руки не сидит; вслед за отъездом Блинкена из Дели Остин собрался в вояж по Юго-Восточной Азии с посещением Сингапура, Филиппин и Вьетнама. Поскольку антикитайская стратегия Вашингтона осуществляется параллельно антироссийской, по этой лихорадочной активности можно уже вынести первые выводы. Во-первых, главный вопрос для США, как бы Блинкен ни рассыпался в Дели на темы экономического взаимодействия, — военно-политический. США в Южной Азии нужен блок, аналогичный НАТО, противостоящий в первую очередь Китаю, а заодно и России; поэтому так совпадают траектории передвижений Блинкена и Остина. Quad в реальности до полноценного блока далеко; вот если пополнить его за счет участников АСЕАН — тогда другое дело. Особенно если Индия в этом поможет через институт партнерства с АСЕАН. Однако Дели не спешит, явно не собираясь складывать все яйца в американскую корзину. Поэтому такое внимание США и сами уделяют этому экономическому объединению, рассчитывая спекуляциями насчет «свободы судоходства» в Южно-Китайском море (ЮКМ) расширить фронт своего противостояния с Китаем. Американская логика: «капля камень точит», поэтому неважно, что АСЕАН — это про экономику, а не про политику, главное — капать чаще и настырнее. Во-вторых, перед российско-американской встречей в верхах в Женеве Вашингтон также изо всех сил вербовал союзников, нагибая под конфронтацию с Москвой уже Европу. Примерно можно предположить, что эта линия продолжится и дальше, и если «оселком» противостояния с Москвой для США служит Украина, то геополитическим эквивалентом конфронтации с Китаем становятся как раз ЮКМ, а еще Тайвань, в отношении которого Вашингтон проводит откровенно провокационную политику. Принцип «одного Китая» на словах признается, а на деле раз за разом нарушается, и островным сепаратистам из Демопрогрессивной партии (ДПП) оказывается всяческая поддержка, в том числе военная и военно-техническая.

Подчеркнуто антикитайский характер визита Блинкена наглядно иллюстрируется двумя фактами. Первый: в канун госсековского вояжа главный орган олигархического «политбюро» — The Wall Street Journal — опубликовал достаточно провокационный материал одного индийского журналиста, суть которого сводилась к тому, что раньше-де Дели собирался налаживать контакты с Пекином, потому и вступил в ШОС. А сейчас передумал. Видите ли, обострение пограничных конфликтов на спорных участках границы повлияло (как будто раньше этого не было), а также — разумеется, вирус, он же, пишет индийский журналист, под копирку повторяя измышления вашингтонской пропаганды — «китайский». Ни слова, конечно же, о том, что за прошлогодними столкновениями на границе последовали консультации военного командования двух сторон, которые вошли в тесный контакт, и проблем с тех пор уже год как не возникало. Главное — подлив масла в огонь, поднять таким образом антикитайский градус для переговоров Блинкена. Второй факт. Помимо индийских официальных лиц госсек в Дели встретился еще и с представителем далай-ламы Нгодупом Донгчунгом из так называемой Центральной тибетской администрации, которая из-за многолетнего конфликта духовного лидера буддистов с китайскими властями Тибетского автономного района (ТАР) КНР считает себя «тибетским правительством в изгнании». Подробности не сообщаются, но ясно, что речь шла о том, как использовать влияние далай-ламы на буддистское население региона в целях создания Пекину максимальных проблем, и о том, как США могут этому «помочь».

Лхаса. Тибет

На чем США в отношениях с Индией провалятся в очередной раз? Двух мнений быть не может — на проблеме Афганистана, которая стояла в центре обсуждения. В Дели очень сильно озабочены исламистским фактором, который в случае прихода к власти в стране движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), способен подогреть тлеющие конфликты Индии. Внутренний и внешний — с Пакистаном и в бывшем штате Джамму и Кашмир, который в 2019 году был преобразован в «союзную территорию» и лишен особого статуса. Именно острота мусульманского вопроса для Дели побуждает индийские власти жестко отклонять упомянутые претензии со стороны США в нарушениях прав человека, ибо речь идет именно о последователях ислама. В бытность президентским советником по национальной безопасности у Дональда Трампа генерала Герберта Макмастера, считавшегося стратегом по использованию исламизма в американских интересах, США даже пытались вовлечь Индию в дела Афганистана, но потом Макмастера уволили, и дальше финансовых вливаний Дели в кабульские власти дело не пошло. И вот в этом моменте интересы Индии как раз, с одной стороны, сближаются с интересами России и Китая, также не заинтересованных в исламистской дестабилизации около/внутри собственных границ (Средняя Азия, Синьцзян). А с другой, они входят в противоречие с интересами США. Поясним. Блинкен, разумеется, демонстрирует индийцам «озабоченность» экспансией талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако, в Дели не забывают и не забудут, что эту кризисную ситуацию своим вмешательством создали именно США, а теперь, раздув ее до размеров регионального хаоса, сами уходят, оставляя в качестве головной боли граничащим с Афганистаном странам. Как быть индийским властям? На одной чашке весов — сотрудничество с США в рамках Quad, в которое американцы вовлекают индийцев, одновременно «сдерживая» их и пытаясь «управлять» их внешней политикой с помощью перспектив афганской дестабилизации. На другой чашке — объективно общие интересы с Москвой и Пекином, что особенно важно в условиях совместного членства всех наших стран в ШОС, а также, что очень важно, Пакистана. Плюс статус наблюдателя в ШОС самого Афганистана. Даже визуально ШОС — это куда более надежный механизм обуздания хаоса, чем «индо-тихоокеанское» партнерство с США.

Очень похоже, что мы присутствуем при очень важном историческом моменте, на своеобразной развилке, и именно от Индии сегодня зависит выбор между евразийской консолидацией, превращающей ШОС в важнейший инструмент и гарантию трансконтинентального сопряжения проектов ЕАЭС и «Пояса и пути», и расколом Евразии, точнее, отделением от нее и возрождением лимитрофов, которые используются для нагнетания напряженности внешними, враждебными силами. Смысл визита в Индию госсекретаря Блинкена, как и реализуемый им замысел американской стратегии, понятен; получится ли у него — узнаем в конце текущего года, когда должен пройти второй саммит Quad. А пока российской и китайской дипломатии было бы полезно тщательно присмотреться к приобретающему особое значение индийскому направлению.