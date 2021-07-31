Тюмень, 31 июля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 280 случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 июля сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 279 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 31 июля коронавирусом заразились 46 560 человек, выздоровели 43 252 человека, скончались 976 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).