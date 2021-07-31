Главный поставщик Apple сообщил о неполадках на производстве
Тайбэй, 31 июля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Некоторые из производственных линий завода компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) на юге Тайваня пострадали от поставки некачественного газа, используемого для производства микросхем. Об этом сообщает газета Nikkei.
Неполадки в производстве возникли на современном заводе TSMC под названием Fab 18. В TSMC сообщили, что пока в компании не ожидают существенных сбоев в поставках из-за этого инцидента.
По данным Nikkei, на заводе Fab 18 производятся новейшие процессоры для новых смартфонов iPhone и компьютеров Mac.
В настоящее время компания Apple завершает подготовку компонентов для окончательной сборки новых моделей iPhone и Mac. Планируется, что производство этих смартфонов и компьютеров начнётся в августе.
Ожидается, что Apple представит новую линейку смартфонов iPhone 13 в сентябре текущего года. Также осенью ожидается релиз новых компьютеров MacBook Pro с процессорами от Apple.