Тайбэй, 31 июля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Некоторые из производственных линий завода компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) на юге Тайваня пострадали от поставки некачественного газа, используемого для производства микросхем. Об этом сообщает газета Nikkei.

Peellden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)

Неполадки в производстве возникли на современном заводе TSMC под названием Fab 18. В TSMC сообщили, что пока в компании не ожидают существенных сбоев в поставках из-за этого инцидента.

По данным Nikkei, на заводе Fab 18 производятся новейшие процессоры для новых смартфонов iPhone и компьютеров Mac.

В настоящее время компания Apple завершает подготовку компонентов для окончательной сборки новых моделей iPhone и Mac. Планируется, что производство этих смартфонов и компьютеров начнётся в августе.

Ожидается, что Apple представит новую линейку смартфонов iPhone 13 в сентябре текущего года. Также осенью ожидается релиз новых компьютеров MacBook Pro с процессорами от Apple.