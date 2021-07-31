Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации безработных
Москва, 31 июля, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает до конца 2021 года действие упрощенного порядка регистрации безработных граждан.
Напомним, что упрощенный порядок регистрации безработных был введен в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Многие граждане потеряли работу и власти решили поддержать их через увеличенные пособия по безработице. Также была упрощена регистрация безработных — не нужно самому собирать документы. Для упрощенной регистрации нужно подать заявление через сайт «Работа в России», а все необходимые документы поступают в профильные учреждения автоматически.
При этом пособие по безработице можно оформить через портал государственных услуг.
Теперь решено продлить такой порядок регистрации безработных до 31 декабря 2021 года.