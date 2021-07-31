Москва, 31 июля, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает до конца 2021 года действие упрощенного порядка регистрации безработных граждан.

Government.ru Правительство России

Напомним, что упрощенный порядок регистрации безработных был введен в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Многие граждане потеряли работу и власти решили поддержать их через увеличенные пособия по безработице. Также была упрощена регистрация безработных — не нужно самому собирать документы. Для упрощенной регистрации нужно подать заявление через сайт «Работа в России», а все необходимые документы поступают в профильные учреждения автоматически.

При этом пособие по безработице можно оформить через портал государственных услуг.

Теперь решено продлить такой порядок регистрации безработных до 31 декабря 2021 года.