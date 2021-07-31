Вулвергемптон, Великобритания, 31 июля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Испанский нападающий футбольного «Вулверхэмптон» Адама Траоре может стать игроком команды «Лидс». Об этом 31 июля сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

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По данным источника, в настоящее время стороны уже начали переговоры по поводу трансфера 25-летнего футболиста. При этом отмечается, что руководство «Лидса» готово предложить игроку контракт до лета 2026 года.

Отметим, Адама Траоре перешел «в Вулверхэмптон» из «Мидлсбро» в 2018 году и в завершившемся сезоне сыграл за свой клуб в 37 матчах английской Премьер-лиги, сумев забить в них два гола и отдать два голевых паса.