Мадрид, 31 июля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Мадридский футбольный клуб «Реал» готов заплатить форварду команды «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе крупный бонус, если игрок перейдет в стан мадридцев в 2022 году бесплатно. Об этом 31 июля сообщает Marca.

Instagram.com k.mbappe Килиан Мбаппе

По данным источника, размер такого бонуса составит € 40 млн. В то же время, указывается, что «Реал» все еще рассчитывает на трансфер 22-летнего игрока во время нынешнего трансферного окна.

Отметим, Килиан Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года и в нынешнем сезоне провел в составе парижской команды 31 матч, отметившись в них 27 голами и семью результативными передачами. Его текущий контракт рассчитан до лета 2022 года.