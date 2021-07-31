Дубай, ОАЭ, 31 июля, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Максимальное число зрителей групповых видеозвонков в мессенджере Telegram увеличено до одной тысячи. Об этом сообщается на сайте мессенджера.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Telegram

Разработчики Telegram расширили функционал групповых видеозвонков в мессенджере. Теперь в проводимой через Telegram видеоконференции может участвовать до 30 человек.

Также увеличено количество зрителей видеозвонков. Смотреть видеоконференции в режиме реального времени могут до одной тысячи человек.

В Telegram ожидают, что это позволит использовать мессенджер для трансляции лекций и других мероприятий. В одном из следующих обновлений разработчики планируют полностью снять ограничение на число зрителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, функция групповых звонков и видеоконференций была добавлена в мессенджер Telegram в июне 2021 года.