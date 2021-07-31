Москва, 31 июля, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Переходная камера модуля «Заря» отделена от основного объёма Международной космической станции, поэтому в ней поддерживается давление на уровне 150−200 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

NASA МКС

Ранее экипаж станции передал в Центр управления полётами информацию о том, что давление в переходной камере составляет 154 миллиметра ртутного столба. Глава Роскосмоса объяснил, что это является нормальными показателями для обособленной камеры. Он добавил, что в течение суток давление в камере «Зари» будет поднято до 200 миллиметров ртутного столба.

«Эта работа является плановой и не имеет никакого отношения к многоцелевому лабораторному модулю «Наука», давление в котором находится в норме», — подчеркнул Рогозин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июля к МКС пристыковался новый российский модуль «Наука». 30 июля в причаливший модуль впервые вошли космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров.