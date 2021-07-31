Челябинск, 31 июля, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Челябинской области выявили ещё 342 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Сутками ранее в регионе было зафиксировано 338 новых случаев. Всего же с начала пандемии на Южном обнаружили уже 74 964 заразившихся.

Больных COVID-19 насчитывается 5413 человек. Скончались ещё 18 пациентов, в том числе 17 от COVID-19.