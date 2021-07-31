Челябинск, 31 июля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Челябинске местный 29-летний житель стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, 5 мая этот гражданин разместил на странице акции «Бессмертный полк» анкету с фотографией нацистского преступника. Однако сотрудники правоохранительных органов выявили это преступление.

Сейчас по делу о реабилитации нацизма идут следственные действия. Отметим, ранее на Урале уже были зафиксированы подобные преступные деяния.